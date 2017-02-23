В Снигиревке «ВАЗ» насмерть сбил женщину

В городе Снигиревка на Николаевщине 22 февраля водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил насмерть 59-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Трагедия случилась около 19:20 возле дома №56 по улице Центральной. Женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

А около 14:00 в этот же день на автодороге «Ульяновка – Николаев», возле села Семеновка Арбузинского района, столкнулись автомобили «ВАЗ-2104» и «Renault Logan». Вследствие аварии травмы получил 31-летний водитель «Renault».

По факту случившегося начаты уголовные производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине под колесами фуры погиб 20-летний парень.