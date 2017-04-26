На Днепропетровщине активисты едва не совершили самосуд над депутатом

В городе Марганец Днепропетровской области активисты хотели устроить самосуд над депутатом горсовета Бондаренко, за которым тянется ряд правонарушений. Десятки людей окружили автомобиль депутата, положили на капот его машины свинную голову и привезли шины.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала.

«Помните держиморду Бондаренко? Депутата Марганецкого горсовета. Враг журналистов. Тот самый, дружбан которого нарушил права журналистки СтопКора Лилии Ткачук, сломал видео камеру. Полиция и прокуратура пытались спустить дело на тормоза. Затем Бондаренко стал угрожать местному активисту Владимиру Садыкову — он расследовал его тёмные дела с признаками коррупционных. Следствие и мэрия закрывали глаза. Произошло новое преступление — неизвестные сожгли автомобиль главы «Стоп коррупции» в Марганце Сергея Хныкина. И тоже виновных нет. Сегодня мы приехали в этот город — посмотреть в честные глаза местных бондз. Смелости хватило всем кроме собственно держиморды. В попытке удрать, Бондаренко совершил наезд на правозащитника Игоря Бондарчука. На глазах у десятков людей. Горожане окружили пассат депутата. Едва не начался самосуд. Бондаренко уже два часа сидит закрытый в машине. Отказывается предъявлять документы. На его лобовом уже свиная голова — кто-то привёз. Шины спустили. Руководство правоохранительных структур ломает голову, что же делать. Целый же депутат! Как же его привлекать к ответственности… Народ продолжает прибывать. Вокруг уже сотни человек», — написал Бочкала.

В следующем посте журналист сообщил, что спустя два часа депутат все таки вышел со своей машины после того, как сотрудники правоохранительных органов обеспечили ему «кольцо», отделяющего его от толпы активистов. По словам Бочкалы, «Бондаренко таки увезли на освидетельствование».

«Победа! Держиморду Бондаренко таки увезли на освидетельствование. Хотя местная полиция делала все, чтобы отмазать депутата. Спасибо прокурору города за принципиальную позицию. Народ был на грани Врадиевки. Бондаренко согласился выйти из машины только когда МВД обеспечило ему кольцо. Через два часа!! При этом наручники на депутата, задавившего активиста Игоря Бондарчука, так и не надели. Спуску негодяю не дадим. Держим руку на пульсе», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что в Марганце Днепропетровской области в ночь на 25 сентября неизвестные сожгли автомобиль и гараж активиста и главы местной ячейки организации «Стоп коррупции» Сергея Хныкина.

Напомним, в Днепре мэр города и его заместитель избили активиста.