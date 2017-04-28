На Николаевщине на территории военных складов обнаружили повешенным офицера вооруженных сил Украины

На Николаевщине на территории военных складов под Первомайском обнаружили повешенным майора вооруженных сил Украины.

Об этом, со ссылкой на источники в военной прокуратуре, сообщает издание Новости Н.

Как пишет издание, тело военнослужащего было обнаружено днем 26 апреля, на территории 1644-го медицинского склада Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

"Тело висящего на дереве человека в военной форме было обнаружено военнослужащими. По всем признакам, офицер покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве. В погибшем сослуживцы опознали начальника экспертно-контрольного отдела в/ч А4619 майора П. Предсмертной записки рядом с телом и в его вещах выявлено не было", - пишет издание.

На место происшествия прибыла опрегруппа Первомайского горотдела полиции, представители военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Причины, толкнувшие сорока трех летнего офицера свести счеты с жизнью, предстоит выяснить следствию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на днях в СБУ сообщили о задержании в Николаеве двух мужчин при попытке продать два автомата, почти тысячу патронов, оружейные магазины, несколько килограмм взрывчатки и детонаторы. Торговцами оружия оказались контрактник из 79-й ОДШБр и местный житель.