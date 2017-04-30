На Днепропетровщине на трассе столкнулись иномарка и микроавтобус, естиь жертвы и пострадавшие

В Днепропетровской области в результате столкновения иномарки с микроавтобусом один человек погиб, пятеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Днепропетровской области.

30 апреля в 7:30 в службу спасения "101" поступило сообщение от свидетелей происшествия о необходимости помощи в результате ДТП, которое произошло по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, трасса М18, Харьков-Симферополь.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что дорожно-транспортное происшествие случилось с участием двух автомобилей: микроавтобуса Фольксваген Т-4 и "Джили Ингранд", - говорится в сообщении.

"На момент столкновения в микроавтобусе находились 4 человека и 2 человека в легковом авто. В результате ДТП погиб 1 человек (женщина, другие данные устанавливаются), которая находилась в микроавтобусе Фольксваген Т-4, и пострадали 5 человек, которые с различными травмами направлены в ЦРБ города Новомосковск", - добавили в пресс-службе ГосЧС.

К оказанию помощи были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.

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