В Херсоне разгромили офис партии беглого экс-министра Клименко

В Херсоне 1 мая группа мужчин разгромила офис партии «Успішна країна», которая представляет интересы пособника Януковича, сбежавшего в Россию экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Как пишет на своей странице в «Facebook» волонтер Роман Синицын, «в Херсоне неизвестные патриоты, ультрас, ветераны и учатники АТО гоняют коммуняк, сепаров и рыгов по всему городу и наносят визиты в их офисы».

Как сообщает в «Facebook» представитель николаевского «Азова» Илья Зелинский, в акциях в Херсоне принимали участие и николаевцы.

«Сегодня в Херсоне много интересного, схватки, многочисленные митинги, приехали в гости к Клименко, «вата» активизировалась, различные шовинистические организации, похоже, здесь имеют надежный тыл, но сегодня что-то пошло не так. Создан штаб быстрого реагирования», - пишет Зелинский.

Как пишет херсонский сайт «Гривна», 1 мая в Херсоне произошли столкновения в Парке Славы и возле областного драматического театра. «Союз левых сил» и Всеукраинский союз женщин «За будущее детей Украины» провели согласованную акцию в честь 1 мая, им противостояли «Правый сектор», херсонская самооборона и ветераны АТО. Сообщают об одном пострадавшем.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева депутата от «Оппоблока» закидали яйцами и обсыпали мукой.