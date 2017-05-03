В Николаеве пожарные спасли от полного уничтожения жилой дом

В понедельник, 1 мая, в 16:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре крыши частного жилого дома по улице 8 марта в микрорайоне Большая Корениха города Николаева.

В Службу спасения позвонил сосед, который заметил густой дым, появлялся из-под крыши здания, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

К месту вызова сразу выехали дежурные караулы 19-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей.

«Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачены чердак и крыша дома и через плотное задымление необходимо работать в средствах защиты зрения и дыхания. С помощью двух звеньев газодымозащитной службы спасателям удалось не допустить переброски пламени на большую площадь, тем самым спасая от уничтожения жилой дом. Пожар на площади 40 м кв. полностью ликвидирован в 18:56», – говорится в сообщении.

В результате горения огнем частично уничтожена кровля, мебель и вещи домашнего обихода.

«Всего от ГСЧС на ликвидации пожара работало три единицы основной и специальной аварийно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее спасатели в Николаевской области ликвидировали пожары в трех домах и двух хозпостройках.