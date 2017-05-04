На Николаевщине спасатели достали собаку из глубокого колодца

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В селе Федоровка Веселиновского района Николаевщины 2 мая спасатели достали из колодца собаку.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям позвонила женщина и сообщила, что в семиметровый колодец на открытой территории провалилась собака. Животное скулило, но местные жители не могли его достать без специального снаряжения. Дежурный караул спасателей прибыл на указанное место и с помощью веревки вытащил животное из колодца. Собака в результате инцидента не пострадала. 

Напомним, что ранее николаевские спасатели помогли жителям села Великоалександровка достать корову, которая провалилась в заброшенный колодец.

Вадим Богданов

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