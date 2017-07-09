На Тернопольщине пассажирский автобус слетел с обрыва: 5 человек госпитализированы, один погиб

В Тернопольской области пассажирский автобус потерял управление и упал с обрыва. Большинство пассажиров получили травмы, один из них погиб.

Об этом сообщает Mignews, ссылаясь на НТК.

По предварительной информации, автобус следовал по маршруту из Ивано-Франковской в Одесскую область. В салоне находилось 45 человек, среди них были дети.

- Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло и пару раз перекатило в обрыв, – рассказала одна из пассажиров автобуса.

Согласно данным СМИ, погибла 25-летняя девушка. Большинство пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В больницу госпитализировали как минимум пять человек.

Ранее сообщалось, что в Германии автобус с пассажирами столкнулся с фурой и сгорел, погибло 18 человек.