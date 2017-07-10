В селе на Ровенщине из-за бешеной лисы, которая покусала сторожевых собак, объявили карантин

В Ровенской области в селе Малый Алексин объявили карантин из-за того, что бешеная лиса покусала сторожевых собак на частном предприятии.

Об этом сообщили Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ровенской областив, передает УНН.

Так, лису убили, а экспертиза показала, что она была заражена бешенством. В селе объявили карантин, всем домашним животным ветеринары будут делать прививки от бешенства.

Ранее сообщалось, что жительница Николаева обеспокоилась отсутствием в БСМП вакцин от бешенства - их хватит на семерых человек.