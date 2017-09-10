За минувшие сутки на Николаевщине произошло 17 пожаров сухостоя – большинство из-за неосторожного обращения с огнем

На Николаевщине за минувшие сутки, 9 сентября, зарегистрировано 17 пожаров сухой травы и мусора на открытых территориях.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, общая площадь горения составила более 22 гектар, в частности пожары зарегистрированы в таких районах и городах: Новоодесский, Снигиревский, Николаевский, Витовский, Новобугский, Николаев, Новая Одесса, Вознесенск и пгт. Еланец.

Отмечается, что практически во всех случаях причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем со стороны населения. Спасатели оперативно отреагировали на все огневые случаи, а в одном из них им удалось спасти от огня жилой дом.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел пожар из-за того, что женщина подожгла свечи и оставила их без присмотра.