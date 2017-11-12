Ученые заявили, что в 2050 году численность населения в Украине уменьшится на 5,5 миллионов человек

К 2050 году численность населения в Украине уменьшится на 5,5 миллионов человек.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на прогноз Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.

Так, численность людей трудоактивного возраста (20-59 лет) сократится на 6,6 миллионов, в то время как количество людей в возрасте 60 лет и старше увеличится на 2,6 миллиона, а их доля в населении (уровень старения) вырастет до 33%.

Также соотношение возрастных контингентов трудоактивного (20-59 лет) и пенсионного возраста (60 лет и старше) уменьшится с нынешних 2,6 до 2 в начале 2030-х и до 1,5 в конце прогнозируемого периода.

По словам к. э. н., ведущего научного сотрудника института Лидии Ткаченко, чтобы минимизировать негативные последствия демографических изменений, требуется переосмысление целей и инструментов политики во всех сферах.

- Принятие на государственном уровне Национального плана действий по вопросам старения, даже в декларативной форме, стало бы подтверждением понимания сложности этого вопроса и внимания к положению пожилых людей, дало бы возможность поставить задачу в качественно новом формате, в том числе с привлечением общественного содействия и донорских средств, - рассказала Ткаченко.

Ранее сообщалось, что население Николаевщины с начала года уменьшилось на 4 тысячи человек.