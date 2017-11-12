В Николаеве горел магазин автошин

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В воскресенье, 12 ноября, в Николаеве на авторынке по улице Троицкая (Кирова) произошел пожар в магазине, который специализируется на продаже автомобильных шин.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец происшествия.

По его словам, очаг возгорания был в районе входной двери в магазин. Предположительно, горела проводка, которая не выдержала напряжения из-за  подключенного к сети обогревателя. В результате возгорания помещение было сильно задымлено. 

Прибывшие на место пожара спасатели потушили возгорание. По информации свидетеля случившегося, никто не пострадал. 

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевские спасатели ликвидировали пожар грузовика

Александра Ющишена-Вязникова

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