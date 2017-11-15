Водитель микроавтобуса, въехавшего в «ВАЗ» под Николаевом, оказался пьяным, – полиция

Водитель микроавтобуса «Mersedes Benz», который стал участником ДТП с участием грузовика и легковушки на трассе в Николаевском районе, управлял своим транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 14 ноября, на трассе «Николаев - Одесса». Водитель микроавтобуса «Mersedes Benz» выехал на встречную полосу, зацепил грузовой автомобиль «DAF», после чего столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106».

В полиции уточняют, что в результате этой аварии возле села Зеленое в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ».

«По заключению освидетельствования, водитель микроавтобуса «Mersedes Benz» находился в состоянии алкогольного опьянения (0,5 промилле при допустимой норме 0,2)», – говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без и ого.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся следственные действия.