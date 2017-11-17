В Полтаве школьницы, на глазах у прохожих, избили сверстницу

В Полтаве ученицы 8-го класса избили свою сверстницу возле здания 38-й школы. Видео с избиением девочки опубликовали в Сети.

Об этом сообщает издание «Полтавщина».

Драка произошла еще 12 ноября, однако известно о ней стало только сейчас. В полиции рассказали, что родители пострадавшей сразу написали заявление, сейчас открыто уголовное производство за нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

Также выяснилось, что пострадавшей является восьмиклассница из 38-й школы, девочки, которые ее избили, обучаются в других школах города. При этом ни одна из сторон не смогла объяснить причин конфликта.

«Пострадавшая школьница сообщила, что во время разговора ее начали бить. Другая сторона в объяснениях очень размыто указала, что «подошли, начали бить». Полиция подозревает, что подростки сознательно замалчивают истинную причину драки», — отмечает издание.

Полиция продолжает следственные мероприятия в рамках данного уголовного производства.

Напомним, на Херсонщине школьница избивала другую девочку на глазах у своих сверстников.