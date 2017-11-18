В Николаеве столкнулись «маршрутка» и «Жигули», пострадало семь человек

В Николаеве 18 ноября столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль «ВАЗ-2106».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 17:35 на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Торговой, во время осложненных погодных условий, дождя. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести доставили 76-летнего водителя и 64-летнюю пассажирку легкового автомобиля, а также пятеро пассажиров «маршрутки».

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте водитель внедорожника устроил ДТП с пятью автомобилями.