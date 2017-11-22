В Николаеве ночью сгорел «Mitsubishi», на котором ездил прокурор Белан

В ночь со вторника на среду, 22 ноября, в Заводском районе Николаева на улице Рабочей сгорели автомобили «Mitsubishi ASX» и «BMW».

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в 00:46. О происшествии спасателям сообщил охранник автостоянки.

«По вызову выехали отделения 2-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления. Стало известно, что охранник стоянки пытался самостоятельно потушить пожар огнетушителем», – говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 01:00, в 01:10 ликвидировали на площади 8 кв. м., не допустив распространения огня на расположенный рядом с центром горения автомобиль «Hyundai Tucson».

«Причину и обстоятельства пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В тушении были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава Службы спасения», – резюмировали в ведомстве.

Владислав Белан В то же время, по информации издания «Преступности.НЕТ», автомобилем «Mitsubishi ASX» 2010 года выпуска пользуется заместитель начальника отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Николаевской области Владислав Белан.

Данный автомобиль, согласно его декларации за 2016 год, принадлежит отцу прокурора Николаю Белану.

По словам собеседника издания в правоохранительных органах, речи о поджоге на данный момент не идет. Как отмечает охранник парковки, машина загорелась сама - возгорание началось под капотом «Mitsubishi». Окончательную причину пожара установит экспертиза.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о неоднократных случаях поджогов автомобилей в Николаеве. В 2015 году неизвестные сожгли два автомобиля бывшего высокопоставленного борца с оргпреступностью Владимира Лупащенко. Примечательно, что в 2013 году уже горели два автомобиля, принадлежащих Лупащенко.

Также 17 февраля текущего года неизвестные подожгли внедорожник, припаркованный на платной стоянке возле гостиницы «Николаев» на улице Садовой, принадлежащий семье Скворцовых. В результате перед машины полностью выгорел, и автомобиль не подлежит восстановлению.

В свою очередь, 6 марта возле села Лупарево под Николаевом, на дачном участке в СВТ «Лаванда»неизвестные пытались поджечь «коктейлем Молотова» внедорожник «Toyota Land Cruiser». Как оказалось позже, он принадлежит депутату Николаевского облсовета от ВО «Батьківщина» Анатолию Николенко.

А в начале марта в городе Первомайске Николаевской области в течение двух дней неизвестные 49-летнему предпринимателю сожгли два автомобиля «Mercedes-Benz». 18 марта в Николаеве на Намыве сгорела «Toyota RAV4».