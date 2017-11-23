В одном из домов на Николаевщине из-за неисправности дымохода загорелась крыша

В селе Весеннее на Николаевщине в среду, 22 ноября, горел частный дом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 19:51 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС владельцы дома на улице Шевченко сообщили о пожаре крыши. Прибывшие дежурные отделения Государственных пожарно-спасательных частей в 20:07 локализовали пожар, в 20:25 ликвидировали его на площади 30 квадратных метров.

Предварительно, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов. К тушению привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели погасили пожар в частном доме.