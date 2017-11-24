В Николаеве случился переполох из-за ребенка – соседи подумали, что он может выпасть из окна

В Николаеве вечером 24 ноября случился переполох в доме №13 по проспекту Героев Украины из-за семилетнего ребенка, которого мать на время оставила дома одного.

По предварительным данным, соседи увидели, что мальчик находится у открытого окна на седьмом этаже. Они забеспокоились, что ребенок может выпасть из окна и вызвали на место полицию, а приехавшие патрульные вызвали спасателей. Пообщавшись с мальчиком, полицейские выяснили, что он дома один, его в закрытой квартире на время оставила мать.

Спасатели уже собирались резать двери, чтобы вывести мальчика из квартиры, но соседям удалось дозвониться до его матери. Оказалось, что женщина на время оставила сына одного дома и пошла забирать свою дочь с занятий танцами.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что с мальчиком все хорошо, каких-либо попыток выпрыгнуть из окна он не предпринимал. Сотрудники ювенальной превенции будут решать вопрос, чтобы его мать более аккуратно относилась к вопросам безопасности своих детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из окна пятого этажа выпал трехлетний мальчик.