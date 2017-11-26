За минувшие сутки на Николаевщине на пожаре погиб 23-летний парень и две маленькие девочки получили ожоги

За минувшие сутки 25 ноября в Николаевской области, из-за пожара в двух жилых домах, погиб 23-летний парень и получили сильные ожоги две девочки, одной из которых год, а второй - два.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в Снигиревском районе в селе Новокондаково на улице Степовой из-за пожара в одной из комнат жилого дома пострадали две девочки 2015 и 2016 годов рождения.

«Как стало известно, в доме отключен свет, поэтому мать многодетной семьи зажгла свечу. Оставив ее на столе у ​​окна, пошла по делам. Начали гореть шторы, и огонь распространился на кресло и стол. Соседи увидели пламя в окне, прибежали в дом и вынесли детей из помещения в летнюю кухню, потом прибежала мать. В результате происшествия девочка 2015 года рождения получила ожоги и в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение Николаевской областной детской больницы. Другая девочка 2016 года рождения находится в Снигиревской ЦРБ, ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Остальные 4 детей, которые не пострадали, сейчас находятся в Снигиревской больнице под наблюдением медицинского персонала», - говорится в сообщении.

Пожар на площади 2 квадратных метра соседи потушили подручными средствами.

«Другой случай произошел в Братском районе в селе Людмиловка на улице Урожайная. Во время ликвидации пожара в частном жилом доме спасатели 10 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области обнаружили тело погибшего мужчины 1994 года рождения, сына хозяйки дома. О пожаре по телефону «101» в 13:03 сообщили соседи, которые рассказали о том, что молодой человек имел привычку курить в постели пьяным, и это могло привести к пожару. Окончательную причину возгорания установят правоохранительные органы. На месте работало 2 единицы техники и 6 человек личного состава ГСЧС, дополнительно подвоз воды осуществлял автомобиль ООО «Людмиловский элеватор». В 13:58 пожар локализовали, в 14:57 ликвидировали на площади 25 кв.м.», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в одном из домов на Николаевщине из-за неисправности дымохода сгорела крыша.