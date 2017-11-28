За минувшие сутки на Николаевщине произошло два пожара в жилых домах - двоих госпитализировали

В понедельник, 27 ноября на территории Николаевской области произошло два пожара в жилых домах Вознесенска и Первомайска.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 03:45 поступил звонок от очевидцев с информацией о том, что из-под крыши частного жилого дома на улице Соборности города Вознесенск идет дым.

Сообщается, что в одной из комнат спасатели обнаружили хозяев. В результате чего 80-летнего мужчину и 79-летнюю женщину вывели на свежий воздух и передали медикам. Пострадавших, с признаками отравления продуктами горения, каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимационное и терапевтическое отделения Вознесенской центральной районной больницы.

«Пожар локализовали в 04:20, ликвидировали в 06:50 на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. К тушению привлекались две единицы техники и семь человек личного состава. Также на месте работали сотрудники полиции», – говорится в сообщении.

В этот же день в Первомайске спасатели 23 Государственной пожарно-спасательной части получили информацию о том, что из окна квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома идет дым. Прибыв на место, пожарные в задымленном помещении обнаружили 62-летнего мужчину, который оставил на включенной плите еду. Хозяина вывели на свежий воздух и проветрили помещение. От госпитализации мужчина отказался.

Напоминаем, что 25 ноября в Николаевской области, из-за пожара в двух жилых домах, погиб 23-летний парень и получили сильные ожоги две девочки, одной из которых год, а второй - два.