В Николаеве произошел масштабный пожар в производственных цехах на Мельничной

В Николаеве днем 28 ноября произошел масштабный пожар в производственных помещениях на улице Мельничной.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в службу спасения сообщили в 15:56. На момент прибытия первых отделений спасателей площадь пожара составила приблизительно 150-200 кв.м.

«Сейчас под руководством начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максима Грицаенко по повышенному номеру вызова работают 35 человек личного состава, 6 единиц основной и 3 специальной техники. Из-за низкого давления в водопроводной сети дополнительно осуществляется подвоз воды из водоисточников, расположенных на большом расстоянии. Также на месте работают бригады «Николаевоблэнерго», «Николаевводоканала» и сотрудники полиции», - сообщили в ГСЧС.

Как уточнили «Преступности.НЕТ» в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, в 17:00 спасатели локализовали пожар на ориентировочной площади в 150 кв.м.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве горел магазин автошин.