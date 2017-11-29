В Николаеве водитель сбил 85-летнего пенсионера, переходившего дорогу по «зебре»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3216 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1929)   

В Николаеве 29 ноября водитель автомобиля «Nissan» сбил 85-летнего мужчину, который переходил проспект Центральный по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Происшествие случилось в районе Дома учителя, между 3-й и 6-й Слободскими.

По предварительной информации, пенсионер переходил дорогу и перед ним остановился автобус, чтобы пропустить его. Ехавший в левом ряду водитель «Nissan», судя по всему, не заметил пешехода, начал тормозить, но все же задел мужчину. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на перелом ребер и повреждение руки.

На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись «маршрутка» и «Жигули», пострадало семь человек.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия