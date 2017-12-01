«Нужна массовая гибель, чтоб спилили?» – в Николаеве сухое дерево упало на площадку детского сада

В Николаеве в пятницу утром, 1 декабря, сухое дерево упало на территорию детского сада № 93.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Светлана Федорова.

«Вы представляете, что могло быть, если он упало на 7 часов раньше или на 2 часа позже? Когда массово детки входят в детский садик или выходят, с бабушками, с мамами на каблуках (да и не на каблуках), на ручках (ясельки) и т.д.? Не убежать, Не отпрыгнуть, Не спастись.

До сих пор мурашки по коже. Продирались в садик сквозь ветки», – написала Федорова.

Также она уточнила, что уже примерно два года председатель ОСББ систематически обращается в соответствующие службы, чтобы сухое дерево спилили, но им отказывали в этом под разными предлогами.

«И снова, уверена, безнаказанность полная и департаменту ЖКХ и кому угодно. Нужны смерти детей, чтоб хоть видимость разбирательств устроили? Нужна массовая гибель, чтоб спилили засохшие деревья?

А пока мы продираемся сквозь ветки, и малый с опаской смотрит вокруг. А я благодарю Бога, что это дерево не унесло жизни детей. И.о. мэра, губернатор, МЧС, кто угодно - да за вот такие моменты нужно гнать в шею всё ваше ЖКХ! Без права работать.

Но могу предположить кого станут делать крайними- максимум руководство садика(которое все силы, кстати прилагало , заведующая с нашим председателем сто раз обговаривала это дерево- он не относится к территории садика). В самом садике - идеальный порядок, чистота и все деревья кронированы. А у нас принято так, что «крайний» - руководитель», – отметила Федорова, добавив также, что требует наказать ответственных за спил, которые два года игнорировали аварийное дерево.