Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП возле стадиона, когда от автомобиля осталась груда обломков

В Николаеве полиция разыскивает свидетелей ДТП, которое случилось около 6:00 1 декабря возле Центрального городского стадиона.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По данным полиции, 23-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» не справился с управлением, вылетел на обочину, где врезался в киоск и столб. Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).