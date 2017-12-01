Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП возле стадиона, когда от автомобиля осталась груда обломков

В Николаеве полиция разыскивает свидетелей ДТП, которое случилось около 6:00 1 декабря возле Центрального городского стадиона.
Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.
По данным полиции, 23-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» не справился с управлением, вылетел на обочину, где врезался в киоск и столб. Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали данное событие, обращаться по адресу: улица Спасская, 12 или звонить по телефонам 099-288-21-01, 093-530-72-99», - сообщили в полиции.