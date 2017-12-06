На Николаевщине водитель грузовика уснул за рулем и вылетел в кювет

Возле Нового Буга в среду, 6 декабря, водитель грузового автомобиля уснул за рулем и съехал в кювет.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

«На участке автомобильной дороги Н-11 Днепр - Николаев (через город Кривой Рог), км 231 - км 237 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель тяжеловесного транспортного средства заснул за рулем, в результате чего автомобиль совершил съезд в кювет», – говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию о ДТП и добавили, что водитель в результате происшествия не получил серьезных повреждений.

Также, со слов полицейских, которые выезжали на место происшествия в трех километрах от Нового Буга, водитель «КамАЗа» попал в ДТП на участке дороги, где идет поворот. Сейчас рассыпанную с прицепа кукурузу собирают и перегружают в другой грузовик.

При этом в САД возмутились, что в результате ДТП им нанесен материальный ущерб: произошло ДТП на недавно отремонтированном участке автодороги и было разрушено 90 погонных метров нового барьерного ограждения. Здесь был завершен текущий средний ремонту и данный объект готовился к вводу в эксплуатацию.

Напомним, в Киеве пьяный водитель фуры после запрета снова сел за руль и устроил масштабное ДТП.