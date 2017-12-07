На Николаевщине из-за скопления мусора у печи сгорел частный дом

В селе Мостовое Доманевского района Николаевской области в среду, 6 декабря, горел частный дом.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

Так, в 22:59 в службу спасения мужчина сообщил, что на улице Гагарина горит дом его соседей. Прибывшая 14 Государственной пожарно-спасательной часть выяснила, что в одной из комнат дома из-за большого скопления дров и мусора возле печи, произошло возгорание и образовалось плотное задымление. В то же время 74-летняя хозяйка дома смогла сама выбраться из дома.



В 23:34 пожарным удалось локализовать пожар, а уже в 00:25 - ликвидировать его на площади 20 квадратных метров. На месте происшествия работала 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в Америке мужчина сжег три квартала, попытавшись выковать дома меч.