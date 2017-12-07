На Николаевщине от «Газели» на ходу отвалились колеса – они влетели в «ВАЗ» на встречной полосе

В Первомайском районе Николаевской области 6 декабря в результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ».

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Инцидент случился на автодороге Р-06 «Ульяновка-Николаев», при въезде в Первомайск. Во встречном направлении двигались автомобиль «ВАЗ-21104» и грузопассажирский автомобиль «ГАЗ-2705».

«Во время движения у «Газели» с задней левой оси отвалились два колеса, которые вылетели на встречную полосу и столкнулись с «ВАЗом». В результате столкновения водитель легковушки съехал с проезжей части дороги в кювет и перевернулся. Вследствие ДТП пострадала пассажирка «ВАЗа», которую с травмами доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей первую неотложную помощь. Водители транспортных средств не травмировались», - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине водитель грузовика уснул за рулем и вылетел в кювет.