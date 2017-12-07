В Николаеве разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Николаеве Центральный отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 66-летнего Александра Николаевича Брашовецкого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 2 декабря около 8:00 ушел из дома (район остановки Мельничная) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид около 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, короткие седые усы и борода. Был одет в бирюзовый пуховик, черную шапку, синие джинсы. У пропавшего есть проблемы с ориентацией на местности, нарушения речи.

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, или видели его в последнее время, обязательно обратиться в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам: (0512) 53-12-54, 49-87-01, 49-87-02, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве разыскивали военного, пропавшего без вести полгода назад.