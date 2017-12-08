Стало известно, что среди погибших во время пожара в зоне АТО были двое николаевских военнослужащих

Во время пожара в зоне АТО 19 ноября погибли двое военнослужащих из Николаева – 24-летний солдат Виталий Пасечник и 37-летний прапорщик Александр Кузьменко.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Ранее сообщалось, что 19 ноября в одной из воинских частей на Донецком направлении погибли трое военнослужащих. По информации штаба АТО, это произошло во время пожара из-за неосторожного обращения с печным оборудованием.

Прощаться с воинами будут 9 декабря в 8:30 на территории воинской части в поселке Полигон.