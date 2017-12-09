В Николаеве столкнулись «Toyota», «Audi» и «Nissan» – пострадала девушка

В Николаеве в субботу, 9 декабря, на пересечении улиц Чкалова и Малая Морская произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием «Toyota», «Audi» и «Nissan».
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Водитель «Audi» двигался по улице Чкалова и в это же время по улице Малая Морская со стороны проспекта Центрального двигался «Toyota», водитель которого не пропустил «Audi» на перекрестке. В итоге «Audi» въехал в левую сторону «Toyota», которую от удара откинуло на пропускавший транспорт «Nissan».
В результате ДТП пострадала девушка, которую госпитализировали с повреждениями неизвестной степени.
На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.
Напомним, на Николаевщине перевернулся «КІА», а его водитель погиб на месте ДТП.