Нардеп Барна под домом Луценко ударил активистку - ему в ответ брызнули в лицо слезоточивым газом

Во время акции протеста под домом генерального прокурора Юрия Луценко произошел инцидент с участием народного депутата от Блока Петра Порошенко Олега Барны.

Видео инцидента обнародовал «Автомайдан» в Twitter.

Как известно, что 9 декабря состоялась протестная акция под домом Юрия Луценко, организованная «Автомайданом» и Центром противодействия коррупции.

Так, в ходе протестной акции нардеп якобы ударил активистку Автомайдана, которая наряду с остальными участниками акции приехали под загородное имение Луценко требовать защиты для НАБУ и САП. По словам активистки Аллы из Днепропетровска «Барна в глаз ударил кулаком».

«Нардеп Барна все же приехал к дому Луценко, как всегда спровоцировал людей и получил газом в лицо», - говорится в сообщении.

Нардеп Барна все ж таки приїхав до будинку Луценка, як завжди спровокував людей і отримав газом в морду ліца. #винесликозла pic.twitter.com/23n1oOsJhx — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) 9 декабря 2017 г.

На что, нардеп в Facebook объяснил, что призывал участников акции протеста прекратить митинг, потому что он является давлением на генпрокурора.

«Начал разговаривать с людьми, журналистами. Некоторые депутаты (Соболев, Парасюк и другие) начали накручивать людей: здесь живут воры, украли и тому подобное. Заметил, что вы как законодатели не имеете права обзывать и обвинять, пока это не установит суд. Подавайте материалы в НАБУ, а не манипулируйте людьми. Начались крики, толкотня, маты, угрозы. В глаза брызнули «черемухой», - заявил Барна.

Позже, нардеп на заявления о избиениях и других действиях с его стороны на своей странице в Facebook написал следующее:

«Начали появляться сообщения о том, что я кого-то якобы избил, изнасиловал, обматерил и тому подобное. Все заявления-жалобы прошу адресовать к собравшимся там депутатов, все это снимали на видео из-за депутатской солидарности, чтобы получить страховку».

Напомним, что это не первый скандальный инцидент с участием нардепа Олега Барны. Ранее, в Киеве во время митинга под зданием Верховной Рады протестующие напали на нардепа от БПП Олега Барну. Однако, за него тогда вступился экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Также, 13 июля, в Киеве активисты за бранные слова забросали нардепа Олега Барну яйцами.