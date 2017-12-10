В Николаеве из-за нарушения правил пожарной безопасности горела сауна

В Николаеве в субботу, 9 декабря, спасатели ликвидировали пожар сауны на территории частного домовладения на переулке Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в 18: 33 пришло сообщение о пожаре сауны на территории частного домовладения. По указанному адресу прибыл дежурный караул 5 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

«В 18: 49 пожар локализовали, в 19: 20 ликвидировали на площади 15 квадратных метров, не допустив перекидывание огня на рядом расположеный жилой дом и гараж», – говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Всего к тушению привлекались три единицы техники и девять человек личного состава, дополнительно на место прибыли сотрудники полиции.

Напоминаем, что в Заводском районе Николаева по неустановленным причинам горел гараж.