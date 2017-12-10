В Черновцах пьяный водитель протаранил пять автомобилей - от самосуда мужчину спасли полицейские

В ночь на 10 декабря в Черновцах водитель автомобиля «Honda» с иностранной регистрацией на скорости протаранил пять легковушек, припаркованных около круглосуточного магазина.

Об этом сообщает ТСН.

Сначала водитель врезался в авто по той полосе, по которой двигался, потом его авто развернуло на встречную и вынесло на парковку магазина. В одном из автомобилей находились трое детей - они не пострадали.

По словам очевидцев, когда виновника аварии вытащили из автомобиля, тот едва стоял на ногах, поскольку был в нетрезвом состоянии. Люди едва не устроили водителю самосуд: его спас патруль, прибывший на место аварии.

Сообщается, что проходить экспертизу на алкоголь в крови виновник аварии отказался.

Напоминаем, что в Николаеве пьяный офицер ВСУ на «Chevrolet» врезался в столб и пытался сбежать с места ДТП.