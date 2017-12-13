На Николаевщине разыскивется 17-летний парень, который покинул школу-интернат и не вернулся

Кривоозерским отделением Врадиевского отдела полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение 17-летнего Скоропада Ивана Валериевича.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, парень 5 декабря ушел из Березковской школы-интерната. На данный момент его место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: свитер темно-синего цвета, синие джинсы, синюю куртку с капюшоном и рисунком в виде белого орла на спине, которая меньше на несколько размеров.

Полиция обращается к гражданам, которые владеют любой информацией о местонахождении разыскиваемого, или видели его в последнее время, обязательно сообщить в Кривоозерское отделение полиции по адресу: сгт. Кривое Озеро, ул. Центральная, 72, тел. (05133) 2-25-73, 53-13-37 или в Управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области г. Николаев, ул. Артиллерийская, 4, тел. (0512) 53-13-37 или, 102.

Напомним, в Николаеве разыскивается пропавший без вести 66-летний Александр Николаевич Брашовецкий.