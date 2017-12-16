В Кременчуге пикет активистов «Нацкорпуса» перерос в стычку с полицией

В субботу, 16 декабря, в Кременчуге произошла стычка между полицейскими и представителями «Национального корпуса», которые устроили акцию протеста возле кафе «Метрополь».

Об этом сообщает местное издание «Кременчугская газета».

Активисты, преимущественно в масках, пытались обрисовать фасад здания и наклеить на него плакаты.

- Мы считаем, что застраивать сквер нельзя. Сейчас депутаты хотят это кафе узаконить. Мы против и выражаем свой протест, — сказал активист Ярослав, считая, что владельцы кафе купили документы и узаконили их через суд.

Зато полицейские противодействовали парням, объяснив им, что это незаконно.

Сначала между правоохранителями и «Нацкорпусом» возникали только словесные перепалки. Однако после того, как большинство активистов ушли от здания, несколько представителей «Нацкорпуса» остались на месте и начали провоцировать полицейских, обзывая их. Один из активистов применил силу, а в ответ на просьбу патрульных прекратить хулиганство, прозвучали угрозы: «Я тебя на улице встречу и поломаю…»

После этого полицейские задержали молодого человека, однако на место происшествия прибежали другие активисты и начали отбивать задержанного. Патрульным пришлось применить газовые баллончики из-за агрессивных действий представителей «Нацкорпуса». Во время столкновения одного из активистов все же задержали и отвезли в Автозаводской райотдел. Впоследствии к нему приехали активисты с шинами и устроили пикет.

В свою очередь арендатор кафе «Метрополь» Сергей Кулинич заверил СМИ, что имеет все документы и слова активистов о незаконной застройке не имеют под собой оснований.

Напомним, в Одессе представители нацкорпуса «Азов» забросали дымовыми шашками стройку.