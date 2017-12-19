В центре Николаева пожилая женщина попала под колеса автомобиля

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В Николаеве на улице Спасской днем 19 декабря автомобиль «Skoda» сбил пожилую женщину.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном для этого месте и попала под колеса автомобиля. Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Сайт «Свідок» пишет, что пострадавшая покупала на местном рынке подарки к новогодним праздникам и решила перейти дорогу на другую сторону улицы. Пока ждали медиков, прохожие и очевидцы аварии помогли пострадавшей: положили под голову мягкую подушку, вытерли кровь и расстегнули ворот курточки, чтобы ей было легче дышать. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает «ВАЗ» и грузовик, которые скрылись с места ДТП.

Вадим Богданов

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