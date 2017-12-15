В Николаеве полиция разыскивает «ВАЗ» и грузовик, которые скрылись с места ДТП

В Николаеве полиция разыскивает два автомобиля, которые совершили ДТП и скрылись с мест происшествия.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Так, отдел розыска и дознания Управления патрульной полиции разыскивает легковой автомобиль марки ВАЗ 2106 или 2103, красного цвета, который подозревается в совершении ДТП в пятницу, 08 декабря, около 18:00 на улице Спасская, в районе дома 55, с автомобилем ВАЗ 21111.

Также правоохранители разыскивают грузовой малотоннажный автомобиль, белого цвета, который подозревается в совершении ДТП в пятницу, 1 декабря около 11:00 на улице Карпенко, в районе дома 20 с автомобилем GEELY.

В полиции просят граждан, которые имеют какие-либо сведения об этих дорожно-транспортных происшествиях или месте нахождения разыскиваемых автомобилей, сообщить по телефонам 093 230-95- 89, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1б, кабинет 113.

Напомним, что в Николаеве разыскивают водителя «Chrysler», который сбил пешехода и скрылся.