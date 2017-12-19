На Киевщине произошел пожар на АЗС, находящейся возле военного аэропорта

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В Васильковском районе Киевской области произошел пожар на автозаправочной станции компании БРСМ Нафта. Огонь находится в районе военного аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба Военной авиации Украины.

 

Также пресс-служба компании сообщает, что, по предварительным данным, пожар спровоцировала загоревшаяся емкость, которую пытались разрезать неизвестные с целью кражи металла. 

Как рассказали очевидцы медиа Громадське, возгорание произошло на месте остатков нефтебазы БРСМ, которая горела в 2015 году.

Напомним, что в Одесской области на нефтебазе взорвался бензовоз, пострадало два человека.

Виолетта Чех

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