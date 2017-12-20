В Николаеве патрульные за нарушение ПДД остановили фуру с цистерной и обнаружили утечку опасного вещества

В Николаеве в среду, 20 декабря, на улице Пушкинская патрульные остановили за нарушение правил дорожного движение грузовой автомобиль с цистерной, в которой обнаружили утечку опасного вещества.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Фуру с поврежденной цистерной патрульные остановили по улице Пушкинской в районе между улицами Большая Морская и Потемкинской. Как оказалось, с цистерны вытекало вещество гексан - бесцветная жидкость со слабым запахом, пары которого обладают сильным наркотическим действием.

Полиция перекрыла проезд возле места происшествия и для ликвидации утечки прибыли сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

После перекрытия утечки грузовой автомобиль в сопровождении полицейских и спасателей направили за пределы населенного пункта.