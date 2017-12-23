В Киеве водитель «BMW» попал в ДТП и сбежал с места происшествия, бросив погибшего пассажира

Вечером 22 декабря на путепроводе возле Лыбидской площади в Киеве произошло смертельное ДТП — BMW на большой скорости врезался в отбойник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

«Предварительно, водитель автомобиля BMW, г.н. AI1733EA, двигаясь в направлении Голосеевского проспекта от станции метро Дружбы Народов, не справился с управлением и на огромной скорости въехал в отбойник», — говорится в сообщении.

Пассажир BMW от полученных травм умер на месте сразу же после аварии, а водитель с места ДТП скрылся. На месте работают медики скорой, бойцы ГСЧС и патрульные полицейские.

Напомним, пьяный таксист устроил аварию в центре Николаева, пытался сбежать, но уснул за рулем.