На Николаевщине ликвидирован пожар автомобиля «ВАЗ»

В селе Кобзарцы Снигиревского района в субботу, 23 декабря, горел автомобиль «ВАЗ-2106».

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, на пункт связи 24 Государственной пожарно-спасательной части пришло сообщение о пожаре легкового автомобиля «ВАЗ–2106» на улице Шевченко села Кобзарцы.

«По прибытию, спасатели в 21:02 локализовали пожар, в 21:15 ликвидировали на площади четыре квадратных метра. Обстоятельства и причины происшествия на данный момент устанавливают сотрудники правоохранительных органов. К тушению пожара привлекалась одна единица техники и три человека личного состава ГУ ГСЧС», - говорится в сообщении.

Напомним, что в центре Николаева неизвестные подожгли автомобиль «Mercedes».