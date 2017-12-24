В Николаеве в результате пожара крыши двухэтажного жилого дома погиб мужчина

В Николаеве в воскресенье, 24 декабря, произошел пожар на крыше недостроенного двухэтажного жилого дома, расположенного в микрорайоне Матвеевка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуацям.

Так, в 02:45 пришло сообщение о пожаре крыши недостроенного двухэтажного жилого дома на переулке Греческом микрорайона. Матвеевка. По указанному адресу прибыли дежурные отделения 1,2 Государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного. Во время осмотра помещения спасатели обнаружили тело погибшего 60-летнего мужчины.

«В 03:46 пожар локализовали, в 08:10 ликвидировали на площади 100 м.кв. Во время тушения пожара на первом этаже и подвального помещения спасатели вынесли наружу три газовых баллона, один баллон с кислородом, не допустив их взрыва. Также из пристройки к жилому дому вытащили легковой автомобиль. В целом привлекалось пять единиц техники и 18 человек личного состава», – говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы. Дополнительно на месте работали бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз».

Напомним, что в Николаеве горела крыша торгового павильона.