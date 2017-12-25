На Николаевщине полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

Во Врадиевке полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором водитель сбил мужчину и скрылся.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.



В воскресенье, 24 декабря, около 18:50 водитель автомобиля, двигаясь по улице Гоголя возле дома №56-А, на слабоосвещённом участке дороги наехал на 34-летнего мужчину и скрылся. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Сейчас следователи Врадиевского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность водителя. Они обращаются к гражданам, которые могли быть свидетелями ДТП или владеют информацией, которая может стать полезной в расследовании, с просьбой связаться с Врадиевским отделом полиции по адресу: пгт. Врадиевка, улица Героев Врадиевщины, 122 или по телефону (05135) -9-11-35, 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает «ВАЗ» и грузовик, которые скрылись с места ДТП.