В Харькове подорвали автомобиль экс-замглавы полиции области

В понедельник утром в Харькове подорвали автомобиль бывшего заместителя главы главного управления Национальной полиции региона, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото - NewsRoom
«Говорят, был слышен хлопок в 7.30. А под машиной обнаружили еще три неразорвавшиеся гранаты. Скорее всего, заложили 4 гранаты, которые должны были взорваться при начале движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени», - сказал источник.
В результате взрыва никто не пострадал.
В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
Напомним, ранее сообщалось о том, как в Днепре полицейской подложили под дверь взрывное устройство, ее госпитализировали с осколочными ранениями по всему телу.