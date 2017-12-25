В Харькове подорвали автомобиль экс-замглавы полиции области

В понедельник утром в Харькове подорвали автомобиль бывшего заместителя главы главного управления Национальной полиции региона, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Говорят, был слышен хлопок в 7.30. А под машиной обнаружили еще три неразорвавшиеся гранаты. Скорее всего, заложили 4 гранаты, которые должны были взорваться при начале движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени», - сказал источник.

В результате взрыва никто не пострадал.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Днепре полицейской подложили под дверь взрывное устройство, ее госпитализировали с осколочными ранениями по всему телу.