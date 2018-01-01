Во Львовской области микроавтобус столкнулся с автопоездом: пострадало 9 человек

Во Львовской области в городе Старый микроавтобус столкнулся с автопоездом, в результете чего были травмированы девять человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, пишет УНИАН.

По ее словам, 28-летний житель Львовской области, управляя микроавтобусом Volkswagen Transporter, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автопоездом Volvo за рулем которого находился 23-летний водитель из Закарпатья.

Водитель и 8 пассажиров микроавтобуса были доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается помощь, устанавливаются диагнозы, возраст и лица пострадавших.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что под Николаевом поезд насмерть сбил мужчину