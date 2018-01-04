В Николаеве спасатели потушили горящую пристройку жилого дома

В Николаеве ночью 3 января спасатели ликвидировали пожар хозяйственного помещения, которое пристроенное к жилому дому.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре, который возник в переулке 5-й Парниковый в Заводском районе Николаева, поступило спасателям в 02:26.

По прибытию пожарные установили, что горит хозяйственная постройка возле жилого дома, в которой хранился хлам. Огонь набрал сил и перекинулся на перекрытия соседней летней кухни и гаража. Благодаря принятым мерам не допущено увеличение площади горения, которая на момент прибытия первого подразделения составила 50 квадратных метров.

В 03:19 спасатели локализовали пожар и в 04:35 ликвидировали. Причина возникновения огня устанавливается. От ГСЧС привлекли 15 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно на месте работали аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции.

Напомним, на Николаевщине спасатели ликвидировали в хозпостройке пожар, который возник из-за короткого замыкания.