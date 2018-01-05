На Николаевщине горел заброшенный дом

В пгт Братское Николаевской области вечером 3 января из-за неосторожного обращения неизвестных с огнем загорелся заброшенный дом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Очевидцы сообщили спасателям о пожаре заброшенного здания на улице 1-го мая в 19:44. По указанному адресу прибыли дежурное отделение 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Николаевской области. На месте стало известно, что огнем охвачено здание на площади 30 квадратных метров.

Пожарные локализовали пожар в 19:59 и ликвидировали в 20:50. К тушению привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, в Николаеве спасатели потушили горящую пристройку жилого дома.