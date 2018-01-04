Полиция открыла уголовное дело из-за заражения николаевцев гепатитом А

Следственные органы проводят досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Об этом сообщает Заводский отдел ГУ НП в Николаевской области.

Сведения по факту массового заражения граждан гепатитом А внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Украины («Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни»).

Санкция этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что в Николаеве проверили семь точек продажи воды, с которым контактировали больные на гепатит А – пять уже закрылись.