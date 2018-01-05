Украинская модель попала в аварию в Лос-Анджелесе: девушка в коме

В ночь на 1 января в округе Фэрфакс в США, украинская модель Елизавета Кузьменко попала в аварию, виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Девушка на данный момент находится в коме.

Об этом сообщает друг девушки Кирилл Дубровин в Facebook.

По информации 5TV, авария произошла около 6 утра – в такси Uber с четырьмя пассажирами врезался внедорожник. Его водитель после столкновения пытался бежать, однако был задержан свидетелями ДТП.

Все шесть пострадавших – три мужчины и три женщины в возрасте от 20 до 30 лет — были доставлены в больницу, причем пассажиры Uber – в критическом состоянии, один – с опасными для жизни травмами.

Кирилл Дубровин сообщил, что модель на сегодняшний день находится в критическом состоянии, а в комментарии к посту он добавил, что модель находится в коме.

«Новый год начался с неприятного новости. Мои подруги попали в ужасную аварию. Одна из них Bambi Liz Kuzmenko. Она очень сильно пострадала, сейчас состояние критическое. Черепномозговые травмы, переломы костей лица, повреждена печень, и многое другое», - говорится в сообщении .

Также, вместе с ней в машине находились еще две украинки: фотограф Наталья Кордано и украинка Инга Шевченко. Кроме этого, в комментариях значится, что фотограф Наталья приходила в себя.

Инга Шевченко

Наталья Кордан «Наташа приходила в сознание (видимо ее держат на принудительном сне), Ответила как ее зовут и показала пару пальцев по просьбе врача. Даже попила сок. Во сне ворочается. Все хорошо, как и ожидалось! Спасибо всем, кто думал о хорошем вместе с нами!», - написал Миша Жаков.

Подруга Инги Юлия Беденко сообщила, что девушка находится в стабильном состоянии и особых травм нет, однако четвертый день она не приходит в сознание.

Напомним, что 23 декабря, в Словакии в пригороде Кошице автобус с украинцами попал в ДТП, в результате которого участники аварии получили травмы.