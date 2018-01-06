На Киевщине мать ушла праздновать Новый год и бросила детей на пять дней

В селе Мытница возле Василькова (Киевская область) 27-летняя женщина ушла праздновать Новый год, бросив трех маленьких детей в возрасте трех-пяти лет на пять дней.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Накануне новогодних праздников женщина ушла из дома, оставив детишек с сожителем. За детьми мужчина не ухаживал и злоупотреблял спиртными напитками.

Было принято решение об изъятии детей - сейчас они находятся в детской районной больнице, где медики обследуют их состояние здоровья, а психологи оказывают квалифицированную помощь.

Место, где находилась мать, полицейские установили быстро, однако женщину совсем не заботило, в каком состоянии находятся ее дети и она продолжала развлекаться.

Кроме того, правоохранители отмечают, что это уже не первый случай такого поведения горе-матери, ее неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердичеве в Житомирской области мать на два дня оставила своих трех детей одних в холодном доме. Из еды у детей была лишь миска с кашей и луком.